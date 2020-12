Muricy deixa Globo e pode ser contratado pelo São Paulo nos próximos dias

Muricy Ramalho anunciou que vai deixar seu posto de comentarista na Globo e no SporTV; seu cargo no São Paulo seria de coordenador de futebol, mas depende da eleição de Julio Casares para presidente do clube no próximo sábado (12) edit

247 - O técnico Muricy Ramalho anunciou que vai deixar seu posto de comentarista na Globo e no SporTV. Conforme apurou o Uol, a saída se dá em nome da possibilidade de ser contratado pelo São Paulo na função de coordenador de futebol. No entanto, isso só ocorrerá caso Julio Casares seja eleito presidente do clube.

A chapa de Casares considera que, além do histórico no clube, que conta com três títulos brasileiros consecutivos entre 2006 e 2008, Muricy possui uma “mentalidade vencedora” e “gosto pelo trabalho”.

Casares se oporá a Roberto Natel no próximo dia 12.

