Museu do Bahia remove imagem de Daniel Alves após condenação por estupro

247 - O museu do Bahia, inaugurado em junho de 2022, fez uma mudança significativa em sua exposição ao remover a imagem de Daniel Alves, um dos atletas formados nas categorias de base do clube. Essa decisão vem na sequência da condenação do lateral-direito por estupro, ocorrido em uma boate de Barcelona em 2022. Alves, que começou sua carreira profissional no Bahia e jogou pelo clube até 2002 antes de se transferir para o Sevilla, da Espanha, era um dos jogadores homenageados no museu, que se dedica a preservar e destacar a trajetória de figuras históricas do Esquadrão. As informações são do portal GE.

A imagem de Daniel Alves, que ocupava um espaço ao lado de fotos de Mailson e Leone e acima de Léo Oliveira, foi retirada após o Tribunal Superior da Catalunha, na Espanha, divulgar sua condenação. Além da pena de prisão, o jogador foi ordenado a pagar 150.000 euros à vítima. Durante o julgamento, Alves mudou sua versão dos fatos, inicialmente negando conhecer a mulher e posteriormente alegando que o ato sexual foi consensual. Sua advogada anunciou que ele irá recorrer da decisão. >>> SAIBA MAIS: Moradores de Juazeiro pedem retirada de estátua de Daniel Alves

A remoção da imagem de Alves do museu reflete o compromisso da instituição e do clube Bahia com os valores éticos e sociais, reafirmando que atos contrários a esses princípios não serão celebrados ou homenageados em suas dependências.

