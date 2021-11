Na despedida de Formiga, Brasil goleia a Índia por 6 a 1 em Manaus

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Seleção feminina de futebol se despediu nessa quinta-feira (25) da meia Formiga, que disputou sua última partida contra a Índia, na Arena Amazonas, em Manaus, pelo Torneio Internacional de Futebol Feminino.

O Brasil sofreu um susto logo nos momentos iniciais da partida, mas acabou goleando a Índia por 6 a 1. Os gols brasileiros foram marcados por Debinha, Gio, Ary duas vezes, Kerolin, Geyse.

Formiga não marcou o seu, mas foi após um chute seu que saiu o sexto gol brasileiro, marcado por Ary. Após o fim do jogo, todas as atletas da Seleção Brasileira abraçaram a volante. Ela recebeu uma placa com a camisa da Seleção e um buquê de rosas de Marta, sua colega de Seleção Brasileira. “Mesmo fora da Seleção, eu vou continuar contribuindo, porque todas essas garotas têm um sonho”, disse Formiga em seu discurso.

PUBLICIDADE

Da Rainha para a Interminável Formiga 🐜 🇧🇷 Só nos resta dizer muito obrigada! 💚💛#F8rmigaInterminável #FormigaDay #FormigaEterna



📸 Thais Magalhães / CBF pic.twitter.com/QrOKgZZV0E — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 26, 2021





PUBLICIDADE

Foram 26 anos defendendo a amarelinha, com nove conquistas: três medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos (2003, 2007 e 2015) e seis Copas América (1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018). Formiga, porém, tem a prata olímpica de 2004, em Atenas (Grécia), como principal lembrança da carreira pelo Brasil. Ela também fez parte do elenco vice-campeão quatro anos depois, nos Jogos de Pequim (China).

"Tenho várias memórias, mas uma que, com certeza, fica para todo o sempre é a conquista da nossa primeira medalha. Ainda mais vendo o crescimento do futebol feminino, é algo para ter guardado da melhor maneira possível. E se pudesse fazer um quadro com outro momento, sem dúvidas, seria o de hoje, vendo tantas meninas ganharem espaço, sem a dificuldade do passado", afirmou Formiga, que tem contrato com o São Paulo até dezembro do ano que vem.

PUBLICIDADE

Depois do jogo contra a Índia, o Brasil encara a Venezuela neste domingo (28), às 21h (horário de Brasília). A última partida pelo Torneio Internacional de Manaus será na próxima quarta-feira (1º de dezembro), também às 21h, diante do Chile. O evento amistoso é disputado em formado de quadrangular, em que as quatro seleções jogam entre si. A campeã será aquela que somar mais pontos após as três rodadas.

Nosso compromisso de amanhã é com você, Lenda! 🥰 #F8rmigaInterminável ♾



🇧🇷 x 🇮🇳

⏰ 21h (local) | 22h (Brasília)

🏟 Arena da Amazônia

📺 @SporTV



Garanta o seu ingresso para assistir as #GuerreirasDoBrasil: https://t.co/PlnQRlOeFc pic.twitter.com/gqUse5CNbt — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 24, 2021