Na estreia do vôlei feminino, Brasil vence a Coreia do Sul

A seleção feminina de vôlei estreou neste domingo (25) nos Jogos Olímpicos de Tóquio com uma boa vitória sobre a Coreia do Sul edit

247 - A seleção feminina de vôlei estreou hoje nos Jogos Olímpicos de Tóquio com uma boa vitória sobre a Coreia do Sul por 3 sets a 0 (25/11, 25/22 e 25/19). A informação é do portal UOL.

No primeiro set, após a Coreia do Sul abrir 2 a 0, o Brasil virou de maneira avassaladora e fez 13 a 3 antes de qualquer reação das adversárias. Com a situação confortável no placar, a seleção brasileira administrou a vantagem e, sem muitas dificuldades, venceu por 25 a 11.

Sem perder o ritmo, o Brasil começou bem o segundo set e logo abriu boa vantagem, que chegou a seis pontos, quando as brasileiras fizeram 18 a 12. A partir daí, a Coreia entrou no jogo e, com boas sequências, chegou a empatar a partida em 22 a 22. A reação parou exatamente aí. O Brasil marcou três pontos seguidos, com destaque para Rosamaria, que saiu do banco para marcar dois deles, e fechou o set em 25 a 22.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.