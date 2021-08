Na sétima Olimpíada, Robert Scheidt fica em oitavo na classe Laser em Tóquio: "estou meio frustrado"

(Reuters) - O brasileiro Robert Scheidt finalizou sua sétima participação olímpica na oitava colocação da classe Laser dos Jogos de Tóquio, neste domingo.

Scheidt, de 48 anos, possui cinco medalhas olímpicas - dois ouros, duas pratas e um bronze. Na última e decisiva regata, a Medal Race, ele terminou em nono lugar.

"Eu acho que agora estou meio frustrado, não velejei bem. Orgulho representar meu país. Sétima Olimpíada, guardo memórias de cada disputa, de cada conquista. Queria ter terminado com uma medalha, mas esporte é assim, se você não aproveita suas oportunidades os outros aproveitam. Saio com a alma lavada, com a sensação de que fiz a melhor preparação que eu podia”, afirmou Scheidt, de acordo com nota do Time Brasil.

"Quando comecei na vela nunca imaginei que chegaria em sete participações. Foi um trabalho de muitas pessoas para me colocar aqui com chances e a gente cumpriu. Esporte é assim, importante ter feito o melhor que podia”, completou.

Scheidt entrou na Medal Race na sexta colocação e para chegar ao pódio precisava ganhar a regata e torcer para que seus adversários diretos tivessem um mau desempenho.

A medalha de ouro ficou com o australiano Matt Wearn, a prata com o croata Tonci Stipanovic e o bronze para o norueguês Hermann Tomasgaard.

