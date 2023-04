Nadal anuncia lesão grave e pausa mais longa nos torneios

Apoie o 247

247 – O tenista espanhol Rafael Nadal comunicou, nesta manhã, uma retirada mais longa dos torneios. "Olá a todos. Já faz um tempo desde que me comuniquei diretamente com você. Foram semanas e meses difíceis. Como sabem, sofri uma lesão grave na Austrália. Inicialmente, tinha que ser um período de recuperação de seis a oito semanas e agora estamos com quatorze. A realidade é que a situação não é o que esperávamos. Todas as indicações médicas foram seguidas, mas a evolução não foi a que inicialmente nos disseram", afirmou, em suas redes.

"Encontramo-nos numa situação difícil. As semanas estão passando e tive a ilusão de poder jogar os torneios que são os mais importantes da minha carreira como Monte Carlo, Barcelona, ​​​​Madrid, Roma, Roland Garros e no momento estou com saudades de Monte Carlo e Barcelona. Infelizmente não poderei estar em Madrid. A lesão ainda não sarou e não consigo fazer o que preciso para competir. Eu estava treinando, mas agora há alguns dias decidimos mudar um pouco o curso, fazer outro tratamento e ver se as coisas melhoram para tentar chegar no que vem a seguir. Não posso dar prazos porque se soubesse contava mas não sei. É assim que as coisas são agora", prosseguiu.

"Também quero enviar uma saudação especial a todo o público madrileno e espanhol, porque terei saudades dos dois torneios que se disputam aqui em casa. Todos vocês sabem o que significa para mim jogar esses torneios e especificamente o Madrid, que não poderei jogar com tudo o que me deu. Não tenho escolha senão tentar ter a atitude certa ao longo deste tempo, tentar dar-me a oportunidade de competir num dos torneios que resta da época de saibro e não tenho escolha senão trabalhar e estar com a mentalidade certa. Um abraço muito forte a todos e assim que tiver novidades comunico. Obrigado", finalizou. Confira:

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t April 20, 2023

