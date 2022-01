Nadal celebra título especial após superar lesão e covid-19

Apoie o 247

Agência Brasil – O ex-número um do mundo Rafa Nadal disse que a conquista do título no Melbourne Summer Set 1 neste domingo (9) é algo a se comemorar muito, já que o espanhol retornou às quadras em grande estilo após uma lesão no pé que o manteve afastado por quase quatro meses.

O atleta de 35 anos levantou seu 89º troféu na carreira após derrotar Maxime Cressy por 7-6 (8-6) e 6-3 na final do ATP 250 de Melbourne, preparativo para o Aberto da Austrália, que começa no dia 17 de janeiro.

Nadal salvou um set point no tie-break do primeiro set e esteve uma quebra de saque atrás na segunda parcial, antes de virar o set e encerrar a partida em 1h44min.

“Estou muito feliz por começar a temporada com um título [...] e considerando a situação em que eu estava, isso é muito especial”, declarou Nadal. “Esta noite acho que fiz minha melhor partida até agora desde que cheguei aqui, sem dúvida, contra um jogador muito difícil”, afirmou.

Nadal participou de um torneio de exibição em Abu Dhabi no mês passado, mas testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) em seu retorno, afetando ainda mais sua preparação para o Aberto da Austrália, competição na qual ele busca o segundo título (o primeiro desde 2009).

“Se juntarmos e analisarmos tudo que passei nos últimos cinco meses, incluindo a covid-19 após Abu Dhabi, é claro que fico feliz”, acrescentou.

