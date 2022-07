Nadal desiste da semifinal de Wimbledon por lesão no abdômen

Com isso, Nick Krygios vai direto para a decisão do Wimbledon edit

247 - Com uma lesão no abdômen, o espanhol Rafael Nadal desistiu de seguir no Wimbledon. Superando as dores, ele venceu o estadunidense Taylor Fritz nesta quarta-feira, 6, mas estas se tornaram demasiado intensas. Ele duelaria com o australiano Nick Kyrgios por uma vaga na final do slam da grama.

O jornal espanhol "Marca" divulgou que Nadal tem uma lesão de 7mm em um músculo abdominal.

O site oficial do torneio publicou: "O bicampeão de Wimbledon, Rafael Nadal, se retirou do Campeonato por lesão. O cabeça de chave número 2 deveria enfrentar Nick Kyrgios na semifinal masculina de sucesso na sexta-feira, mas anunciou sua retirada devido a uma lesão abdominal".

Com isso, Krygios vai direto para a decisão do Wimbledon, que será realizada no domingo, 10. Ele enfrentará o vencedor do duelo entre o sérvio Novak Djokovic e o britânico Cameron Norrie, que acontece nesta sexta-feira, 8, às 09h30 (Brasília).

