Nadal diz que seria melhor para todos se Djokovic estivesse jogando na Austrália

Melbourne (Reuters) - Rafael Nadal não está tendo nenhum prazer com a ausência do grande rival Novak Djokovic no Aberto da Austrália, mesmo que isso signifique que ele tem uma chance mais clara de bater o recorde de títulos de torneios do Grand Slam.

Empatado em 20 títulos de Grand Slam com Djokovic e Roger Federer, o espanhol disse que seria "melhor para todos" se o sérvio estivesse competindo no Melbourne Park.

"A situação ideal no mundo do esporte é que os melhores jogadores estejam na quadra e jogando os eventos mais importantes, sem dúvida", disse Nadal a repórteres nesta segunda-feira, depois de atropelar o norte-americano Marcos Giron por 6-1, 6-4 e 6-2 em sua estreia.

"Se Novak Djokovic estivesse jogando aqui, seria melhor para todos, sem dúvida".

Djokovic foi deportado da Austrália no domingo após perder um processo judicial para que o cancelamento de seu visto pelo governo australiano fosse anulado.

O número um do mundo atraiu a atenção por se recusar a se vacinar contra a Covid-19 e por participar de eventos públicos no mês passado após um teste positivo para a doença.

Entretanto, Nadal disse que Djokovic não era o único culpado pela "terrível situação que enfrentamos nas últimas duas semanas" e que outros devem compartilhar a responsabilidade.

"Acho que a situação tem sido uma bagunça", acrescentou o espanhol, que poderia enfrentar Djokovic nas semifinais em Melbourne.

"Ele não é o único que provavelmente fez as coisas negativas nesse caso. Portanto, em um nível pessoal, sim, eu gostaria de vê-lo jogar aqui. Se é justo ou não que ele esteja jogando aqui é outra discussão que eu não quero mais falar sobre isso".

Nadal, único ex-campeão em Melbourne que restou no torneio após a deportação de Djokovic, estreou de maneira soberba, quebrando Giron cinco vezes na partida e acertando 34 winners para conquistar uma vitória arrasadora.

