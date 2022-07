Nadal toma precauções extras para evitar a covid-19 em Wimbledon

Apoie o 247

ICL

Reuters – Rafael Nadal não está se arriscando com o novo coronavírus (covid-19) e tem ficado em isolamento quando não está em quadra, afirmou o espanhol nesta quinta-feira (30), após três grandes nomes da chave masculina de simples se retirarem de Wimbledon por terem contraído o vírus.

O espanhol Roberto Bautista Agut se juntou ao croata Marin Cilic, ex-campeão do US Open e vice de Wimbledon em 2017, e ao italiano Matteo Berretini, oitavo cabeça de chave que perdeu para Novak Djokovic na final de 2021, e também se retirou do Grand Slam.

Nadal, que testou positivo para o novo coronavírus no fim do ano passado, disse que estava tomando precauções extras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não, não, nenhuma paranoia. Realidade”, disse o espanhol a repórteres após chegar à terceira rodada com vitória por 6-4, 6-4, 4-6 e 6-3 sobre Ricardas Berankis nesta quinta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pandemia forçou a organização a cancelar o torneio de 2020 em Wimbledon, mas não há nenhuma restrição contra a covid-19 em vigor este ano e a vacinação não é obrigatória para os jogadores participarem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não estou fazendo muitas coisas. Apenas ficando aqui e ficando em casa, não saindo mais”, disse Nadal, que está tentando conquistar os quatro títulos de Grand Slam em um mesmo ano, após levar os Abertos da Austrália e da França.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE