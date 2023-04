Nenhum outro time faz mais o “L” do que o líder Fluminense; entenda o motivo

Apoie o 247

ICL

247 - “O torcedor do Fluminense, campeão Carioca de 2023 e líder do Brasileirão (considerando o saldo de gols, empatado com o Flamengo), já está acostumado a ver os atacantes festejando os gols com o gesto da letra “L””, informa o jornalista Marcondes Brito em sua coluna no portal Metrópoles.

“Além do implacável artilheiro Germán Cano, que homenageia seu filho Lorenzo sempre que balança as redes com a camisa tricolor, Lelê, contratado por empréstimo até o final do ano, faz em alusão à letra inicial do seu próprio nome de batismo, que é Leanderson”, informa.

“Já no caso do atacante Keno, ex-Atlético-MG, a única diferença é que ele usa três dedos ao invés de dois. E o motivo coincidentemente é o mesmo do argentino Cano: homenagear seu filho Lucas, além do irmão Leandro”, explica.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.