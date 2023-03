Neto detona negociação do Palmeiras de Leila Pereira: "má avaliação, má fé ou dinheiro sobrando?"

Apoie o 247

247 - Em publicação feita nas redes sociais na noite desta terça-feira (29) o apresentador e ex-jogador Neto questionou a decisão do Palmeiras, administrado pela empresária Leila Pereira, de negociar o retorno do atacante Artur, atualmente pertencente ao Red Bull Bragantino.

Artur foi revelado nas categorias de base do próprio Palmeiras, mas nunca conseguiu se firmar como titular do alviverde, até que, no início de 2020, foi transferido ao Red Bull Bragantino por 6 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões).

Após três anos no clube do interior paulista, o jogador voltou a ser procurado pelo Palmeiras. Segundo a mídia, o clube da capital está perto de repatriar Artur por um valor entre 8 e 10 milhões de euros, cifras maiores do que as envolvidas quando o atleta foi vendido à equipe de Bragança.

Por este motivo, Neto esbravejou via Twitter: “qual o sentido do Palmeiras recomprar um jogador pelo dobro do preço que vendeu poucos anos depois? Má avaliação, má fé ou tá sobrando dinheiro???”

