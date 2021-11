Neto detona Neymar por curtir balada em SP e desfalcar a seleção contra a Argentina

O ex-jogador entende que faltou cuidado ao atacante do PSG, que foi visto em uma festa em São Paulo no fim de semana e se reapresentou para os treinos na segunda-feira com dores musculares edit

247 - Apresentador e comentarista da Band, Neto criticou Neymar pela ausência do jogador na partida contra a Argentina, que terminou empatada, pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa de 2022. O ex-jogador entende que faltou cuidado ao atacante do PSG, que foi visto em uma festa em São Paulo no fim de semana e se reapresentou para os treinos na segunda-feira com dores musculares. A reportagem é do portal UOL.

"O Neymar está com dor no adutor. Dor no adutor, dá pra jogar. Dor muscular, dá pra jogar. [Problema] no metatarso, dá pra jogar. É só juntar com esparadrapo. Eu já quebrei e dá para jogar", começou Neto, em "Os Donos da Bola".

"O Neymar foi liberado depois do jogo contra a Colômbia, em que ele forçou para ser expulso. Ele xingou na cara do árbitro, brigou com o Cuadrado, brigou com todo mundo. Não foi expulso, levou amarelo. Mas ele forçou a expulsão. Dá para saber porque eu já fiz isso", continuou.

Neto ponderou que Neymar poderia fazer o que quisesse em sua folga, mas disse que não entende como ele conseguiu sair e dançar após o jogo contra a Colômbia se estava com dores.

"O Neymar está no direito dele de sair se era folga. Mas tem jogo na terça contra a Argentina. Aí tem folga no sábado e no domingo, eu me apresento na segunda, e na segunda eu estou com dor no adutor? Não está batendo para mim (...) A primeira coisa quando termina o jogo, que se faz, é sair e fazer gelo. O que o Neymar fez? Foi para a noite, que é um direito que ele tem. Foi para o bar em que vão os famosos, que falam que é excepcional", complementou Neto.

