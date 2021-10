Neto parabeniza Santos por barrar Bolsonaro: "a regra é para todos. Sem vacina não pode entrar" (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-jogador e apresentador do "Os Donos da Bola", da TV Bandeirantes, Neto, pabenizou o Santos Futebol Clube por ter impedido a entrada de Jair Bolsonaro no estádio para assistir a partida entre o clube paulista e o Grêmio, no último domingo (10).

“Parabéns ao Santos por não deixar o presidente da República, Jair Bolsonaro [entrar no estádio], que a gente tem que ter respeito como presidente, mas ele deveria ter respeito pelas pessoas”, disse Neto.

“A regra é para todo mundo. Sem vacina você não pode entrar no estádio mesmo sendo presidente. O senhor não está mais imunizado que eu, porque eu tomei vacina”, completou o apresentador.

PUBLICIDADE

Neto ainda fez um apelo para que todos tomem a vacina.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE