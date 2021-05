Neto revela que CBF e ex-técnicos da Seleção pediram sua demissão da Band

Samir Mello, Metrópoles - Sempre polêmico, o apresentador Neto não poupou críticas à última convocação de Tite para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Além disso, lembrou de alguns ex-técnicos da Seleção Brasileira e dirigentes da CBF que já pediram sua demissão da emissora.

"José Maria Marin pediu para me mandar embora? Não deixaram. (Vanderlei) Luxemburgo também, na Copa América. Não deixaram. Marco Polo Del Nero, mesma coisa. Felipão pediu para me mandar embora. Por sinal, todas as vezes que pedem para me mandar embora, eu renovo contrato e ganho mais dinheiro", disse.

