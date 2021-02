Neto sai em defesa de Casagrande em treta com Ana Paula: “quem é você?” (vídeo)

O apresentador do Os Donos da Bola, da Band, abriu o programa citando a discussão entre os dois ex-atletas que tem dado o que falar nas redes sociais edit

Roberto Wagner, Metrópoles - O apresentador Craque Neto defendeu o também ex-jogador Walter Casagrande em polêmica com Ana Paula Henkel, ex-jogadora de vôlei. O âncora do Os Donos da Bola, na TV Bandeirantes, abriu o programa citando a treta que tem dado o que falar nas redes sociais.

“Ana Paula, você aí do vôlei, quando você brigou pelo vôlei? Quando você desenvolveu uma opinião para que o vôlei fosse melhor. Agora, você falar do Casagrande, quem é você para falar do Casagrande?”, disparou Neto.

