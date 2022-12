Neymar tenta cavar pênalti e é expulso em sua primeira partida após a Copa

Apoie o 247

247 - Em sua primeira partida após a Copa do Mundo, Neymar foi expulso do jogo entre Paris Saint-Germain e Strasbourg, nesta quarta-feira (28).

O craque brasileiro recebeu dois cartões amarelos em um minuto. Na primeira jogada, Neymar deixou a mão no rosto do adversário e levou um amarelo. Na segunda, invadiu a área com a bola e se jogou após a aproximação do zagueiro.

Internautas acusaram no Twitter o juiz de perseguir o atacante. Na mesma partida, Neymar tomou um tapa semelhante ao que deu.

Neymar toma tapa na cara:

Juiz: Segue o jogo



Neymar da o tapa na cara:

Juiz: Ovo dar u cartaum pic.twitter.com/bHSKx1NF7G — Souza (@_souza_711) December 28, 2022

Neymar vai cumprir suspensão na partida contra o Lens, no domingo, o primeiro dia de 2023. Ele só deve voltar a jogar na sexta-feira que vem (6), contra o Châteauroux na Copa da França.

