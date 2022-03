Neymar e Donnarumma quase trocam socos após eliminação, revela jornal

Segundo o jornal espanhol Marca, outros jogadores precisaram intervir para que os dois não chegassem as vias de fato edit

Metrópoles - A eliminação do Paris Saint-Germain para o Real Madrid na Champions League desencadeou a revolta de alguns jogadores no vestiário. É o que revela o jornal espanhol Marca, que nesta quinta-feira (10) afirmou que Neymar e o goleiro Gianluigi Donnarumma quase chegaram a trocar socos após uma discussão.

Segundo o jornal, o atacante brasileiro reclamou com o goleiro italiano por conta do lance que originou o primeiro gol merengue. Donnarumma acabou perdendo a bola para Karim Benzema. O francês tocou para Vinicius Junior, que devolveu para o veterano deixar tudo igual no placar.

Ainda de acordo com o Marca, o goleiro italiano não teria se calado e apontou um erro de Neymar, que perdeu a bola no início da jogada que originou o segundo gol do Real. A partir daí os dos precisaram ser separados por companheiros para que não se agredissem.

Esse não foi o único episódio de agressividade registrado na comitiva do clube francês após a derrota. Segundo uma rádio espanhola o dono do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, e o dirigente Leonardo teriam tentado invadir o vestiário dos árbitros após o jogo. O motivo da revolta dos dois seria o lance envolvendo Donnarumma e Benzema no primeiro gol madridista.

As informações revelam que Al-Khelaïfi socou a porta do vestiário e precisou ser contido por seus seguranças. Um funcionário do Real Madrid foi ameaçado pelo dirigente.

O PSG acabou perdendo para o Real Madrid, de virada, por 3 x 1 e foi eliminado da Champions ainda nas oitavas de final. Mbappé abriu a contagem para o time francês, mas Karim Benzema marcou os três do Real garantindo a classificação.

