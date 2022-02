Neymar é o jogador que mais recebeu faltas em partidas oficiais

Apoie o 247

Metrópoles - Neymar Jr. foi apontado como o jogador de futebol das ligas principais que mais recebeu faltas em partidas oficiais, tanto por clubes quanto por seleções, desde 2016.

De acordo com a BeSoccer Pro, base de dados do mundo do futebol, o brasileiro recebeu um total de 1.040 faltas durante os últimos 6 anos. O segundo colocado é Lionel Messi, com 839 faltas recebidas, 201 a menos que o companheiro do Paris Saint-Germain.

A lista de 10 nomes também conta com Andrea Belotti, jogador do Torino; Jack Grealish, do Manchester City; Juan Cuadrado, da Juventus; Hirving Lozano, do Napoli; Eden Hazard, do Real Madrid; Wilfried Zaha, do Crystal Palace; Nabil Fekir, do Betis; e Josip Ilicic, da Atalanta.

Jugadores de las grandes ligas que más faltas han recibido en partido oficial (clubes y selección) desde 2016:



1040 🇧🇷Neymar

839 🇦🇷Messi

747 🇮🇹Belotti

747 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Grealish

729 🇨🇴Juan Cuadrado

720 🇲🇽Hirving Lozano

681 🇧🇪Hazard

679 🇨🇮Zaha

631 🇫🇷Fekir

612 🇸🇮Ilicic pic.twitter.com/kSOwI5M8ZA — BeSoccer Pro (@BeSoccerPro) February 15, 2022

