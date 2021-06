Neymar está entre os atletas insatisfeitos com a Copa América no Brasil

Samir Mello, Metrópoles - A realização da Copa América no Brasil tem sido objeto de discussão e polêmicas, inclusive dentro da própria Seleção Brasileira. Segundo informações do jornal espanhol AS, um grupo de jogadores estaria insatisfeito com o torneio e se reuniu p para cobrar Rogério Caboclo, presidente da CBF.

De acordo com apuração da ESPN, o grupo responsável pela conversa/cobrança com o dirigente é formado por Neymar, Casemiro, Thiago Silva, Alisson, Marquinhos e Danilo.

