Neymar homenageia Pelé: “ele se foi, mas a sua magia permanecerá”

247 — O craque e camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar, homenageou Pelé nas redes sociais, neste quinta-feira, 29, após a confirmação da morte do Rei .

“Antes de Pelé, ‘10’ era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente: Deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!!”

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos. O atleta do século e Rei do Futebol havia sido diagnosticado com uma infecção respiratória e estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Israelita Albert Einstein, onde já não respondia mais ao tratamento quimioterápico que vinha fazendo contra um câncer de intestino. Pelé foi operado em setembro do ano passado e, no início deste ano, foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

Assim com Neymar, Pelé surgiu no Santos, onde jogou por 18 anos, conquistando diversos títulos estaduais, regionais, nacionais e internacionais.

