Neymar não "respeita" os adversários, diz ex-zagueiro da Argentina

Trendsbr - Na edição da última segunda (5/7) do programa Fútbol 90, da versão argentina da emissora ESPN, o ex-zagueiro argentino Oscar Ruggeri, de 59 anos, que levantou a taça da Copa do Mundo de 1986, no México, pela Seleção Argentina, fez duras críticas ao atacante brasileiro Neymar Jr.

"Um tipo que, quando está ganhando de 3x0 ou 4x0, não se mostra craque no campo. E sabem de quem estou falando", comenta o ex-jogador aos colegas do programa.

Ruggeri, que já ganhou duas edições da Copa América (1991 e 1993), jogou ao lado do craque Diego Maradona e diz que o principal jogador da Seleção Brasileira não se compara ao argentino Lionel Messi em relação às atitudes dentro do campo.

"Porque Neymar, que não é como Messi, mas se destaca de todos os outros, precisa ter o 'código' [de conduta, pelos adversários] ao ver um time caído, quando se chega a 4x0", critica o ex-atleta, que é questionado pelo também ex-zagueiro argentino Sebastián Domínguez, que jogou no Corinthians em 2005.

Ainda assim, Oscar Ruggeri continua sua crítica apesar dos colegas do Fútbol 90 não apoiarem totalmente sua opinião: "Neymar não tem código. No campo ele não tem código. Outro dia quando o Brasil estava com 4x0 e os peruanos foram destruídos [sic], a partida já estava acabada, ele ficou fazendo gracinhas".

Sebastián Domínguez até aproveita para falar do craque brasileiro do Paris Saint-Germain, da França: "Às vezes pode ser que simule alguma falta, até vai. Mas dizer que lhe falta o código...".

O apresentador do programa da ESPN Argentina, Sebastián Vignolo, não concorda com a crítica de Ruggeri sobre a suposta falta de código de Neymar em campo: "Eu acho que ele joga assim".

Após vencerem os peruanos por 1x0 no estádio Nilton Santos, do Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ), na segunda (5/7), os brasileiros enfrentarão a Argentina, que venceu a Colômbia nos pênaltis na terça (6/7), na final da Copa América que será realizada no próximo sábado (10/7), no Maracanã.

