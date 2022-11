Neymar, que tem dívida de R$ 88 milhões em impostos de acordo com a União, quer presentear Bolsonaro caso Brasil ganhe título

A União e a Fazenda Nacional entraram com recurso no último dia 10 de para recorrer da decisão que livrou Neymar e seus familiares de pagar uma dívida de R$ 88 milhões edit

247 - A União e a Fazenda Nacional entraram com recurso no último dia 10 de para recorrer da decisão que livrou Neymar e seus familiares de pagar uma dívida de R$ 88 milhões em impostos, referente a negócios fechados entre 2011 e 2013, incluindo a transferência para o Barcelona. Anteriormente, uma decisão judicial havia considerado a cobrança indevida. As informações são do portal Notícias da TV.

O Notícias da TV teve acesso ao pedido da Justiça, feito na 3ª Vara Cível de Santos (SP), e aos autos do processo. Para a União, as provas são contundentes em relação a irregularidades fiscais em negócios feitos pelo jogador. Como o pedido foi aceito, ficou determinado que a família do craque fosse notificada em cinco dias, prazo expirado na última semana. Até o fechamento desta reportagem, Neymar e sua família não haviam apresentado defesa.

Neymar, bolsonarista assumido, disse que irá presentear Bolsonaro com uma camisa da Seleção caso o Brasil ganhe a copa.

