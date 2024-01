Neymar se pronuncia sobre ajuda na defesa de Daniel Alves

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Após a repercussão negativa de que Neymar tem ajudado, jurídica e financeiramente, na defesa de Daniel Alves, o jogador se pronunciou sobre o caso, por meio de sua assessoria. “Não temos nada a declarar no momento”, disse em comunicado sua assessoria de imprensa, de forma sucinta.

De acordo com o portal UOL, o pai do atleta enviou dinheiro para ajudar Alves — que está preso na Espanha, há quase um ano, acusado de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos. O site ouviu três fontes próximas a Daniel Alves e descobriu que o valor enviado foi usado para pagar uma multa de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) à Justiça espanhola. O valor pode ser usado para reduzir a pena, em caso de condenação. Ainda de acordo com a reportagem, o jogador nomeou como seu procurador, em 28 de junho do ano passado, Gustavo Xisto. O profissional é um dos contratados mais antigos nas empresas comandadas pelo pai de Neymar. Após assinar o documento, Daniel Alves tirou o comando de seus bens das mãos da ex-mulher, Dinorah Santana.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: