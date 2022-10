'Neymar tem medo de eu descobrir a dívida que Bolsonaro perdoou dele', diz Lula no Flow

“Obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Mas, enfim, isso não é um problema do presidente, é da receita federal, não meu”, afirmou Lula sobre Neymar edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) afirmou nesta terça-feira, 18, em entrevista ao Flow Podcast, comentou o apoio de Neymar a Jair Bolsonaro (PL) nesta eleição. “O Neymar tem o direito de escolher quem ele quiser para ser presidente”, disse.

“Eu acho que ele está com medo de se eu ganhar as eleições, descobrir o que o Bolsonaro perdoou a dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso. Acho que é por isso que ele está com medo de mim”, continuou.

“Obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Mas, enfim, isso não é um problema do presidente, é da receita federal, não meu”, falou o candidato do PT.

Lula sobre Neymar declarar apoio a Bolsonaro: “Eu acho que ele está com medo de se eu ganhar as eleições eu vá saber o que Bolsonaro perdoou da dívida do Imposto de Renda”#LulaNoFlow pic.twitter.com/vMIM5F2li4 — Aquiles (@linsaquiles) October 18, 2022

