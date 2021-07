No skate, Kelvin Hoefler conquista primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas 2020

O paulista Kelvin Hoefler levou a medalha de prata no street masculino ao somar 36,15 na grande final, ficando atrás apenas do japonês Yuto Horigomi, que somou 37,18 edit

247 - Na histórica primeira final olímpica do skate, o Brasil conquistou sua primeira medalha nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O paulista Kelvin Hoefler levou a medalha de prata no street masculino ao somar 36,15 na grande final, ficando atrás apenas do japonês Yuto Horigomi, que somou 37,18. A informação é do portal Globo Esporte.

Kelvin foi o quinto a entrar na pista. Sua primeira volta foi quase perfeita, sem quedas e com switches, slides e giros difíceis. Único a não cair, ele recebeu 8,98, melhor nota da primeira volta, assumindo a liderança.

O nervosismo parecia afetar os demais concorrentes, que cometeram erros na segunda volta. Hoefler, com boa nota na primeira volta, entrou para a segunda tranquilo e fez volta no mesmo nível, sem erros e uma nota 8,84.

Os americanos, contudo, reagiram com força. Nyjah Huston se recuperou na segunda volta, com uma nota de 9,01. O garoto Jagger Eaton foi ainda melhor, com 9,05. Na soma das notas, porém, Kelvin seguia na ponta, com 17,82.

