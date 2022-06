No Twitter, fãs detonam Galvão por críticas a Neymar

Narrador da TV Globo reclama do suposto individualismo do camisa 10 da Seleção durante amistoso contra o Japão edit

Por Marcondes Brito, Metrópoles - Brasil 0 x 0 Japão, intervalo de amistoso em Tóquio, num jogo meio morno. Mas nas redes sociais, especialmente no Twitter, os internautas estão furiosos com o que eles chamam de “implicância” do narrador da Globo, Galvão Bueno, com Neymar.

“Ele prende demais a bola, fica buscando as faltas”, disse Galvão, sem se esquecer dos seus problemas com a torcida do PSG: “Lá na França, ele não está feliz. Nem as camisas do Neymar estão à venda nas lojas do clube”.

Talvez não seja implicância, mas o torcedor não perdoa: “Galvão voltou a atacar Neymar. Nenhum torcedor fica contra ele, seu otário!”, escreveu uma leitora.

