Nomeação da supermodelo brasileira pela Fifa é detonada

Reuters - A nomeação da supermodelo Adriana Lima pela Fifa como embaixadora global da torcida em um ano de Copa do Mundo Feminina é "desconcertante" e envia a mensagem errada para jogadoras e torcedoras, disse ex-membro do Conselho da Fifa Moya Dodd.

A brasileira "desenvolverá, promoverá e participará de várias iniciativas globais" em seu papel como a primeira embaixadora global dos torcedores da Fifa, informou a entidade reguladora em comunicado nesta segunda-feira.





A australiana Dodd, ex-jogadora internacional que atuou no comitê da candidatura bem-sucedida da Austrália e da Nova Zelândia para cosediar a Copa do Mundo, disse que a nomeação de Lima menos de cinco meses antes do torneio foi "surda".

"No início, a imagem pública da modelo parecia um ajuste estranho para uma organização que diz querer empoderar meninas e mulheres", escreveu Dodd, uma das primeiras mulheres a servir no órgão de decisão da Fifa, em um post no LinkedIn na quarta-feira.

Perguntei se a embaixadora da Fifa enviará mensagens sobre imagem corporal, bem-estar e alimentação saudável.

"O que essa embaixadora representará para a grande e crescente população de aspirantes a jogadoras e torcedoras de futebol feminino que amam o jogo porque nos mostra como podem ser o empoderamento e a igualdade?"

Dodd, membro do Conselho da Fifa de 2013 a 2016, também se referiu a comentários feitos por Lima em uma entrevista de 2006 à revista GQ, na qual ela disse que o aborto era "um crime". A Fifa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O publicitário de Lima, Laurent Boye, disse que a postura da modelo mudou nos 17 anos desde que ela fez esses comentários.

"Podemos dizer com orgulho que a senhora Lima promove um estilo de vida saudável há vários anos e, como muitas pessoas, sua posição em muitas questões LGBTQIA+ e femininas evoluiu e ela é considerada uma aliada", disse Boye em comunicado.

Dodd, uma proeminente defensora do futebol feminino, representou a Austrália 24 vezes de 1986 a 1995 e disputou o torneio feminino da Fifa em 1988, três anos antes da inauguração da Copa do Mundo Feminina.

"Quando uma garota joga futebol, o mundo a vê de maneira diferente", disse Dodd. "Em vez de ser elogiada por sua boa aparência ou por seu lindo vestido, ela é valorizada por suas defesas de jogo e gols brilhantes."

"Ela é admirada pelo que pode fazer e não por sua aparência, colocando-a em pé de igualdade com seus irmãos de uma forma que pode alterar toda a trajetória de suas ambições de vida."

"Em ano de Copa do Mundo da Fifa, essa é a mensagem que deveria estar soando alta e verdadeira em todo o mundo. Onde uma supermodelo se encaixa nisso é realmente desconcertante."

Dodd recentemente criticou a Fifa pela falta de compreensão do jogo feminino em meio a relatos de que a autoridade de turismo da Arábia Saudita patrocinaria o torneio de 20 de julho a 20 de agosto.

