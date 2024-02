Nova Jersey receberá final da Copa do Mundo de 2026 e México fica com abertura

Apoie o 247

(Reuters) - A final da Copa do Mundo de 2026 será realizada em Nova Jersey, na casa do New York Giants e do New York Jets, da Liga Nacional de Futebol Americano, anunciou a Fifa no domingo, juntamente com a programação da competição.

A Copa do Mundo com 48 equipes, que será encerrada em 19 de julho no MetLife Stadium em East Rutherford, está sendo co-organizada por Estados Unidos, Canadá e México.

O Canadá sediará 13 jogos no total, incluindo 10 na fase de grupos, divididos igualmente entre Toronto e Vancouver. O México também terá 13 partidas, incluindo 10 durante a fase de grupos em Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. O restante do torneio será realizado em 11 cidades dos Estados Unidos.

Toronto, Cidade do México e Los Angeles sediarão os jogos de abertura de suas respectivas seleções.

O estádio ao ar livre para a final, que foi inaugurado em 2010 e tem capacidade para 82.500 pessoas, sediou a final da Copa América Centenário em 2016, quando o Chile derrotou a Argentina em uma disputa de pênaltis.

A Fifa não anunciou os horários de início dos jogos.

O Estádio Azteca, na Cidade do México, sediará a partida de abertura do torneio em 11 de junho, quando o México se tornará o primeiro país a sediar a Copa do Mundo pela terceira vez. O dia da abertura também contará com uma partida em Guadalajara.

O México sediou a Copa do Mundo em 1970 e 1986, com as finais de ambas as edições realizadas no Estádio Azteca, onde o Brasil de Pelé goleou a Itália por 4 x 1 e a Argentina de Diego Maradona venceu a Alemanha Ocidental por 3 x 2.

A primeira partida no Canadá, que nunca sediou um jogo da Copa do Mundo, será em 12 de junho em Toronto, enquanto o jogo de abertura nos Estados Unidos será em Los Angeles, na casa do Rams, da NFL.

