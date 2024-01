Novak Djokovic se classifica facilmente para as oitavas do Aberto da Australia

Apoie o 247

247 - Líder do ranking mundial, Novak Djokovic se classificou facilmente para as oitavas de final do Aberto da “Australian Open”, em Melbourne, nesta sexta-feira (18), depois de vencer o argentino Tomás Etcheverry (que ocupa o 32º posto) em três sets por 6-3, 6-3 e 7-6.

Seu próximo rival virá do duelo entre Adrian Mannarino e Ben Shelton. >>> Superada por jovem russa, Bia Haddad é eliminada do Aberto da Austrália

