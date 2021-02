'Nunca concentrou tantos vexames em um ano', diz Sormani sobre o São Paulo

"A temporada é melancólica. E se o São Paulo conseguir a façanha de não se classificar no G-4 para a Libertadores, aí fecha com chave de ouro", disse o comentarista na ESPN Brasil edit

247 - O comentarista esportivo Fábio Sormani afirmou nesta terça-feira (23) no programa "Bate-Bola Debate", da ESPN Brasil, que o São Paulo teve um dos piores anos da trajetória do clube.

Após a derrota do tricolor paulista para o Botafogo, Sormani classificou o último ano do time como "vexatório".

"A temporada é melancólica. E se o São Paulo conseguir a façanha de não se classificar no G-4 para a Libertadores, aí fecha com chave de ouro. (...) O São Paulo nunca concentrou tantos vexames num ano só. Eu não sei se neste ano tem o maior dos vexames do São Paulo, não sei dizer, mas posso dizer que nunca em sua história o São Paulo concentrou tantos vexames num ano só", opinou.

