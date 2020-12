"Nunca vi Messi como um rival", diz Cristiano Ronaldo sobre relação com o argentino

"Sabemos que, no futebol, as pessoas gostam de ver uma rivalidade para o espetáculo", declarou o craque português após a partida entre Juventus e Barcelona pela Liga dos Campeões edit

247 - Pintados como grandes rivais e antagonistas no mundo do futebol, pautando inclusive diversos debates sobre quem é o melhor, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi se enfrentaram nesta terça-feira (8) em jogo entre Juventus e Barcelona, válido pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Após a partida, questionado sobre sua relação com Messi, CR7 disse que nunca viu o argentino como rival. "Eu nunca vi o Messi como um rival. Sempre tive uma relação cordial com ele. Nós compartilhamos 12 ou 13 anos de premiações. Sempre nos tratamos bem. Sabemos que, no futebol, as pessoas gostam de ver uma rivalidade para o espetáculo. O Barcelona está atravessando um momento complicado, mas ainda é o Barcelona", falou à Movistar TV, da Espanha.

A Juventus venceu o Barcelona por 3 a 0.

Cristiano Ronaldo comentou o resultado: "estamos muito felizes. Nós sabíamos que seria uma missão quase impossível, foi muito difícil mas nós jogamos muito bem. O segredo foi começar bem a partida porque aí vimos que seria possível sair com a vitória. Isso nos dá confiança, precisávamos de um resultado assim contra um time como o Barcelona".

O conhecimento liberta. Saiba mais