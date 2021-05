"O ministro do Meio Ambiente faz de tudo, menos defender o meio ambiente", diz Raí

“Você vê o secretário de Cultura fazer um discurso parafraseando um dos cabeças do nazismo, quando a gente vê o ministro do Meio Ambiente fazendo de tudo, menos defendendo o Meio Ambiente, e por aí vai”, disse o ex-jogador Raí sobre o governo Jair Bolsonaro edit

Brasil de Fato - No dia 12 de maio deste ano, o ex-jogador Raí publicou um artigo no Le Monde, jornal francês, em que alerta sobre o duplo flagelo do Brasil: a crise sanitária e o risco à democracia. Mesmo sem citar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), fez duras críticas ao governo brasileiro. Na última quarta-feira (27), o ex-atleta voltou a atacar a atual gestão do país, em entrevista a Juca Kfouri, na Rede TVT.

“Todo mundo se revolta, muita gente, quero crer que a maior parte do país, mas não achamos maneira de canalizar essa indignação. Eu consegui, em alguns momentos, mas dessa vez fazendo o papel com o Camus”, explica Raí, se referindo ao livro “A peste”, do escritor francês Albert Camus.

O ex-jogador usa o texto para traçar um paralelo com a situação brasileira. “Você vê o secretário de Cultura fazer um discurso parafraseando um dos cabeças do nazismo, quando a gente vê o ministro do Meio Ambiente fazendo de tudo, menos defendendo o Meio Ambiente, e por aí vai”, comenta Raí.

Em resposta a Kfouri, o ex-jogador recordou o período da eleição, em 2018, quando Bolsonaro confirmou sua ascensão ao poder no país. “Me assustou, ver muita gente festejando alguém que se manifestava daquela forma e que já demonstrava o que iria defender. Alguns amigos da França me perguntavam o que estava acontecendo no Brasil. Vendo de fora, as pessoas percebiam que aquilo era inaceitável”, disse.

