"O Rei, dois Papas e dois Santos", escreve Vaticano em homenagem a Pelé

Vaticano usou as redes sociais para homenagear o "Rei do Futebol" com imagens de Pelé com lideranças da Igreja Católica ao longo dos anos

247 - Por meio das redes sociais, o Vaticano homenageou Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que faleceu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos de idade.

"O Rei, dois Papas e dois Santos", escreveu o Vaticano na publicação. A postagem veio acompanhada de imagens que mostram o papa Francisco com uma camisa da seleção do Brasil autografada por Pelé e um encontro dele com o papa emérito Bento XVI.

Também foram publicadas imagens com João Paulo II e Paulo VI, que já lideraram a Igreja Católica e foram beatificados.

Em outra postagem, o Vaticano replicou declração de Orani João, Cardeal Tempesta, arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro. "Possa o grande legado de #Pelé, o “Rei do Futebol”, ajudar-nos, de modo grato a Deus pelo dom da sua vida, a ser mais e mais sal da terra e luz do mundo (cf. Mt 5,13-14)".

