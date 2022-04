ObriGalo: atleticanos agradecem Tchê Tchê e colocam saída do jogador entre assuntos mais comentados do Twitter

Apoie o 247

247 - O Atlético Mineiro rescindiu, nesta terça-feira, 12, o contrato do volante Tchê Tchê e se despediu do jogador nas redes sociais, no último dia de janela de transferências no Brasil.

A torcida atleticana agradeceu o jogador e levou o tema para os assuntos mais comentados do Twitter, com a palavra “ObriGalo”, um trocadilho com “obrigado” e “Galo”, apelido do alvinegro mineiro.

OBRIGALO TCHÊ TCHÊ!!



Tchê Tchê rescindiu com o Galo e acertou sua transferência em definitivo pro Botafogo. Fica aqui o meu reconhecimento e gratidão, eu que tanto cornetei sua contratação e sua estreia naquele clássico, agradeço pelo empenho e comprometimento. Sucesso Tchê ²!! pic.twitter.com/b4xHor3G4E April 12, 2022

O jogador é esperado no Botafogo, que realizou grandes movimentações nesta terça para reforçar seu elenco após a derrota, em casa, contra o Corinthians na estréia da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube paulista venceu o time da casa por 3 a 1 no Estádio Nilton Santos.

Tchê Tchê é do São Paulo e estava emprestado para o Atlético-MG. O Botafogo encaminhou a contratação em definitivo do volante para o clube paulista por cerca de R$ 15 milhões, segundo o jornal O Globo.

Segundo o jornal Extra, o Botafogo vai desembolsar cerca de R$ 5 milhões para adquirir 70% dos direitos econômicos do volante, enquanto o São Paulo manterá 30% para uma eventual futura venda.

Valeu, @tchetche! 💪🏾🐔



Hoje (12) o meio-campista se despede do Atlético. BiCAMpeão Mineiro (2021 e 2022), CAMpeão Brasileiro e da Copa do Brasil (2021), além da Supercopa (2022), Tchê Tchê fez 65 jogos e marcou 2 gols. Tá na história!#OCorreÉLouco e vitorioso, meu parceiro! 🤝 pic.twitter.com/ovZ1P5WWLt April 12, 2022

