Olimpíadas de Inverno de Beijing terão pleno sucesso, diz alto funcionário do COI

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Yu Zaiqing, expressou recentemente a satisfação da entidade com os preparativos das Olimpíadas de Inverno de Beijing 2022 e disse que o evento vai ter um pleno sucesso.

Ao conceder uma entrevista ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Yu Zaiqing afirmou que a Comissão de Coordenação do COI e o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing mantêm uma relação estreita no trabalho. Sempre que os organizadores chineses apresentaram o andamento da preparação do evento à Comissão de Coordenação do COI, o presidente do COI, Thomas Bach, manifestou sua satisfação com os trabalhos.

Yu Zaiqing assinalou que no contexto da pandemia da Covid-19, o controle do surto de novos casos na China é muito efetivo e o COI está bastante confiante na realização bem-sucedida dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE