Olimpíadas de Tóquio destacam o lema “mais unidos”

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, disse que as Olimpíadas de Tóquio foram únicas, porque o COI e seus parceiros estão mais unidos do que nunca edit

Rádio Internacional da China - Nas Olimpíadas de Tóquio, encerradas neste domingo (8), 65 equipes ganharam medalhas de ouro e 93, de prata, o que testemunha a elevação ampla do nível de esporte competitivo em todo o mundo.

A equipe chinesa teve um desempenho excelente nas Olimpíadas. Participou das competições em 225 modalidades de 30 esportes e alcançou no total 88 medalhas, sendo 38 de ouro. Merece ser destacado que, além das modalidades mais tradicionais na China, os atletas chineses mostraram grandes avanços em esportes como atletismo, natação e outros esportes aquáticos.

Essas conquistas demonstram o crescimento do esporte na China e o compromisso de construir um país esportivo poderoso, além de destacar o espírito olímpico e esportivo da nação chinesa.

Nas vésperas das Olimpíadas de Tóquio, o Comitê Olímpico Internacional acrescentou "mais unido" ao lema dos jogos, que passou a ser "mais rápido, mais alto, mais forte, mais unido", injetando novas conotações ao espírito olímpico. Na verdade, a coesão demonstrada pelos esportes competitivos é super importante para a resposta conjunta da humanidade aos desafios atuais. Desde o combate à Covid-19 até a promoção da recuperação econômica global e a solução de desafios comuns, como as mudanças climáticas, é necessário que as pessoas busquem os pontos comuns e deixem de lado as diferenças, buscando a união e cooperação. Isso é uma contribuição do valor dos esportes olímpicos modernos para o desenvolvimento da sociedade humana. “Somos uma comunidade indivisível.”

Somente quando formos mais unidos, podemos ser mais altos, mais rápidos e mais fortes.

