PagBank PagSeguro fecha parceria com Casimiro para transmissões do Brasileirão

247 - O PagBank PagSeguro fechou uma parceria com o streamer Casimiro para suas transmissões do Campeonato Brasileiro. A ideia é que sejam apresentadas as oportunidades do PagBank PagSeguro para as pessoas que acompanham o influencer.

“Com a missão de democratizar o acesso aos serviços financeiros no Brasil, o PagBank PagSeguro tem uma cultura centrada na tecnologia e na inovação como forma de promover a inclusão aos meios de pagamento e serviços financeiros, entre eles os investimentos. Com seu jeito irreverente de comentar e reagir a todo tipo de assunto, Casimiro é o parceiro ideal para levar informações sobre o nosso ecossistema digital simples, seguro e acessível para comerciantes, consumidores e demais clientes”, afirma Alexandre Magnani, co-CEO do PagBank PagSeguro.

