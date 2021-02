Pai dos goleiros Alisson e Muriel morreu por afogamento

O laudo do IML constatou morte por afogamento. Não havia sinais de violência no corpo de José Agostinho Becker. Ele havia mergulhado em uma barragem na propriedade da família edit

247 - José Agostinho Becker, pai dos goleiros Alisson, do Liverpool, e Muriel, do Fluminense, morreu por afogamento, constatou a necropsia do Posto Médico-Legal de Bagé.

Segundo o laudo, não havia sinais de violência.

O corpo foi encontrado morto na noite de quarta-feira (24). Becker havia mergulhado em uma barragem na propriedade da família no município de Lavras do Sul, que fica a 320 km de Porto Alegre.

As informações foram reportadas no Globo.

