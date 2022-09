Palmeiras arranca empate diante do Bragantino

Enquanto isso, no Z4 Juventude e Avaí ficam no 1 a 1 edit

Mesmo com uma equipe recheada de reservas, o líder Palmeiras foi até Bragança Paulista e arrancou um empate de 2 a 2 com o Bragantino, na noite deste sábado (3) no estádio Nabi Abi Chedid, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Verdão soma 51 pontos e não perde a ponta da classificação nesta rodada. Porém, pode ver a diferença para o vice-líder Flamengo diminuir caso o Rubro-Negro supere o Ceará no próximo domingo (4) no estádio do Maracanã. Já o Massa Bruta chegou aos 32 pontos após a partida.

Após optar por mandar a campo uma equipe alternativa (porque o Palmeiras enfrenta o Athletico-PR na próxima terça buscando uma vaga na final da Libertadores), o técnico português Abel Ferreira viu a equipe da casa abrir uma vantagem de dois gols ainda antes do intervalo. Primeiro com gol de cabeça de Luan Cândido aos 24 minutos, após Artur levantar a bola na área, e depois aos 34 com chute rasteiro da entrada da área do próprio camisa 7.

O único alívio do Verdão na primeira etapa veio já nos acréscimos, quando o goleiro Cleiton falhou ao tentar afastar bola levantada na área e marcou contra. Sabendo que era importante somar pontos, para não permitir a aproximação do Flamengo e do Fluminense na classificação, Abel Ferreira começou a colocar em campo algum dos titulares habituais.

Porém, o gol do alívio saiu dos pés de um reserva, Miguel Merentiel. O uruguaio entrou no gramado aos 21 minutos do segundo tempo, e, quatro minutos depois, recebeu lançamento de Luan para fazer o gol do empate.

Empate no Z4

Em confronto direto entre equipes que lutam para fugir do rebaixamento, Juventude e Avaí ficaram no 1 a 1 no Estádio Alfredo Jaconi, na abertura da rodada. Bissoli marcou para o time catarinense, mas, em cobrança de pênalti, Chico deixou tudo igual. Com o resultado, as equipes seguem no Z4.

