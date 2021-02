Palmeiras deixa de receber mais de R$ 20 milhões com eliminação no Mundial de Clubes, no Catar

Após ser eliminado na semifinal do Mundial de Clubes, em Doha, no Catar, o Palmeiras deixou de receber pelo menos 4 milhões de dólares (R$ 21,4 milhões na cotação atual), valor que será destinado ao segundo colocado no torneio edit

247 - Eliminado pelo Tigres, do México, nesse domingo (7) em partida válida pela semifinal do Mundial de Clubes, em Doha, no Catar, o Palmeiras deixou de receber pelo menos 4 milhões de dólares (R$ 21,4 milhões na cotação atual), valor destinado ao segundo colocado. Foi a quantia que o clube deixou de embolsar após deixar a disputa. O campeão vai faturar 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 26,8 milhões).

O alviverde, bicampeão da Libertadores, também receberia R$ 6 milhões da Crefisa caso levantasse o troféu no Catar. O bônus está previsto no contrato da patrocinadora com o clube, segundo o Globo Esporte.

Se vencer na quinta-feira (11) e se consagrar na terceira posição, o Palmeiras vai faturar 2,5 milhões de dólares (R$ 13,4 milhões na cotação atual). O quarto colocado fica com 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,7 milhões).

