Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta terça pelo Brasileirão

Alviverde faz último compromisso antes da decisão da Libertadores, no sábado (30). Time carioca luta para escapar do rebaixamento

Metrópoles - Palmeiras e Vasco se enfrentam na noite desta terça-feira (26/1) no duelo mais adiado do Campeonato Brasileiro. Os dois times fazem o jogo da primeira rodada, adiado devido à participação do alviverde no Campeonato Paulista. O jogo marcará o reencontro de Vanderlei Luxemburgo com seu ex-clube.

O Palmeiras deve ir a campo com um time misto. Os comandados de Abel Ferreira só pensam na decisão da Libertadores no final de semana e nomes como Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Breno Lopes devem figurar entre os titulares do Porco.

O Vasco vem de uma grande vitória sobre o Atlético-MG. Com 35 pontos, o time ainda precisa de mais vitórias para escapar de vez do rebaixamento à Série B. Veja as informações da partida:

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Palmeiras: Jailson (Weverton); Mayke, Alan Empereur, Emerson Santos e Gustavo Scarpa; Felipe Melo, Patrick de Paula e Lucas Lima; Willian, Gabriel Veron e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira

Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, Leandro Castán e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Benitez; Yago Pikachu, Talles Magno e Germán Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Data: Terça-feira (26/1)

Horário: 20h

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Transmissão: Premiere

