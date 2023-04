Palmeiras goleia Água Santa por 4 x 0 e conquista o Paulistão

Apoie o 247

247 - O Palmeiras sagrou-se bicampeão do Campeonato Paulista ao golear o Água Santa por 4 a 0, neste domingo (9) na partida de volta da final do campeonato, realizada no Allianz Parque. Com essa vitória, o Alviverde conquistou a taça pelo segundo ano consecutivo.

A vitória foi cravada com gols marcados por Gabriel Menino (duas vezes), Endrick e Flaco López. O time de Abel Ferreira volta a campo na quarta-feira (12), para enfrentar o Tombense, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O Palmeiras bateu recorde de público em seu estádio, 41.444 pagantes. Veja os maiores públicos do estádio.

