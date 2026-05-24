Palmeiras goleia Flamengo e dispara na liderança do Brasileiro

247 - O Palmeiras goleou o Flamengo por 3 a 0 na noite deste sábado (23), no estádio do Maracanã, e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira chegou a 38 pontos e abriu sete de vantagem sobre o próprio Flamengo, vice-líder da competição, conforme informações da Agência Brasil.

A partida teve um momento decisivo ainda no primeiro tempo. Segundo a Agência Brasil, o Flamengo ficou com um jogador a menos aos 20 minutos, quando o colombiano Carrascal foi expulso após atingir Murilo no rosto com o pé em uma disputa de bola. A partir daí, o Palmeiras passou a controlar as ações e construiu uma vitória expressiva fora de casa.

Nos minutos iniciais, antes da expulsão, o Flamengo havia começado melhor. A equipe comandada pelo português Leonardo Jardim pressionou o Palmeiras e exigiu boas intervenções do goleiro Carlos Miguel. O cenário, no entanto, mudou completamente depois da desvantagem numérica rubro-negra.

Com mais espaço em campo, o Palmeiras assumiu o protagonismo da partida e passou a rondar com mais frequência a área flamenguista. O primeiro gol saiu aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Allan acionou Flaco López. O atacante se desvencilhou da marcação e finalizou para vencer o goleiro Rossi, abrindo o placar no Maracanã.

Na volta do intervalo, o Palmeiras manteve o controle do jogo e ampliou aos 11 minutos do segundo tempo. Allan, que já havia participado do primeiro gol, apareceu para marcar o segundo e encaminhar a vitória alviverde diante de um Flamengo com dificuldades para reagir.

O placar foi fechado nos acréscimos. Aos 49 minutos da etapa final, Paulinho aproveitou um contra-ataque e marcou o terceiro gol, sacramentando a goleada palmeirense por 3 a 0 em pleno Maracanã.

Com o triunfo, o Palmeiras fortaleceu sua posição na liderança do Campeonato Brasileiro e aumentou a pressão sobre os concorrentes diretos. O Flamengo, por sua vez, permaneceu na vice-liderança, agora sete pontos atrás do rival paulista.

Outros jogos da rodada também movimentaram o Campeonato Brasileiro. São Paulo e Botafogo empataram por 1 a 1, o Vitória venceu o Internacional por 2 a 0, o Mirassol superou o Fluminense por 1 a 0, e o Grêmio derrotou o Santos por 3 a 2.