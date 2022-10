Palmeiras supera Athletico-PR e coloca uma mão na taça do Brasileiro

Apoie o 247

Agência Brasil - O Palmeiras colocou uma mão na taça do Campeonato Brasileiro após derrotar o Athletico-PR por 3 a 1, na noite desta terça-feira (26) na Arena da Baixada. Com esse resultado, o Verdão pode soltar o grito de campeão na próxima quarta (26) caso Corinthians e Internacional não vençam seus respectivos jogos.

Com o triunfo, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira chegou aos 74 pontos e será campeã da Série A caso o Timão, que tem 57 pontos, não derrote o Fluminense na Neo Química Arena e o Colorado, que tem 61 pontos, não supere o Ceará no Beira Rio. Já para o Furacão o revés representou permanecer com 51 pontos, na 6ª posição.

Mesmo fora de casa, o Palmeiras começou melhor do que o Furacão, que entrou em campo com uma formação alternativa para poupar peças para a final da Libertadores, no próximo sábado (29), contra o Flamengo em Guayaquil (Equador).

Mas, em uma das suas poucas chegadas ao ataque, o time da casa abriu o placar quando o zagueiro Matheus Felipe bateu com muita força da entrada da área para marcar um belo gol.

O Palmeiras aumentou a pressão, mas o empate veio apenas após o intervalo, com Gustavo Scarpa aos 13 minutos. Três minutos depois o atacante Cuello acabou expulso por reclamação, o que facilitou de vez a vida do Palmeiras.

Assim, aos 24 o menino Endrick marcou de cabeça após cruzamento de Rony. Com este gol, o atacante se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo time profissional do Verdão, aos 16 anos, 3 meses e 4 dias. Aos 30, Gustavo Gómez ampliou de cabeça após cobrança de escanteio de Gustavo Scarpa. Uma bela vitória que pode ser fundamental para a conquista do título Brasileiro.

