Palmeiras termina primeiro tempo da final da Libertadores na frente do Flamengo

247 - O time do Palmeiras abriu o placar e marcou 1x0 contra o Flamengo no primeiro tempo da final da Copa Libertadores que acontece neste sábado (27), no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O gol do Palmeiras chegou pelos pés de Raphael Veiga.

Flamengo e Palmeiras buscam a glória eterna da Copa Libertadores da América. O jogo coloca frente a frente os dois últimos vencedores da competição (o Rubro-Negro da edição 2019 e o Verdão da edição 2020).

O Flamengo chega à busca do tricampeonato continental (venceu em 1981 e em 2019) em um momento de instabilidade da temporada. Após ficar de fora da final da Copa do Brasil (após eliminação nas semifinais diante do Athletico-PR), a equipe da Gávea viu o título do Brasileiro ficar mais distante, pois tropeçou quando poderia diminuir a distância para o líder Atlético-MG.

Assim, a conquista da Libertadores é a grande oportunidade de encerrar a temporada levantando um troféu.

