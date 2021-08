Paralimpíadas: Brasil busca o 100º ouro e quer se manter no top 10 dos jogos

Nos Jogos do Rio 2016, o país conquistou 72 medalhas no total: 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze, sendo o maior número de láureas já conquistadas pelos brasileiros em uma edição dos Jogo edit

247 - O Brasil inicia os Jogos Paralímpicos de Tóquio com o objetivo de se manter entre os melhores do mundo. O evento terá início nesta terça-feira (24) e vai até o dia 5 de setembro. A cerimônia de abertura foi realizada no Estádio Nacional do Japão, às 8h (horário de Brasília). A informação é do portal Época.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) estabeleceu como meta manter-se entre as dez principais potências do planeta. O objetivo para Tóquio 2020 é ficar no top 10 no quadro geral de medalhas. E ainda há um objetivo especial à vista: o Brasil já conquistou 87 medalhas douradas na historia dos Jogos, restando 13 para o feito histórico de 100 ouros paralímpicos.

Nos Jogos do Rio 2016, o país conquistou 72 medalhas no total: 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze, sendo o maior número de láureas já conquistadas pelos brasileiros em uma edição dos Jogos. O quadro de medalhas, que leva em conta o número de ouros, teve no top 3 a China (1º, com 107), Grã-Bretanha (2º, com 64) e Ucrânia (3º, com 41).

Ainda de acordo com a reportagem, a delegação brasileira será composta por 259 atletas (incluindo atletas-guia, calheiros, goleiros e timoneiro), além de comissão técnica, médica e administrativa, totalizando 435 pessoas. Jamais uma missão brasileira em Jogos Paralímpicos no exterior teve tamanha proporção.

