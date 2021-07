Paratleta é ameaçado com arma por servidor do Detran-SP

Portal Forum - O paratleta paraense Alan Fonteles, que competirá na equipe de atletismo nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em agosto, acusa um funcionário do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) de tê-lo ameaçado com uma arma, que teria sido apontada para seu rosto durante um desentendimento ocorrido quando foi recuperar seu carro no órgão, na terça-feira (27).

De acordo com sua versão, ao chegar ao Detran-SP para retirar seu veículo, que havia sido apreendido, os servidores do lugar já teriam agido com bastante aspereza desde o primeiro contato. Ele estava com a namorada e o pai dela.

Depois, quando foi acompanhar um agente até o local onde o carro estava estacionado, notou uma das portas amassadas e percebeu o homem forçando o câmbio do automóvel, momento em que reclamou das avarias e do comportamento do acusado.

A partir daí, segundo Fonteles, o servidor público começou a insultá-los e agrediu seu sogro e sua namorada. Ele, que é amputado e usada próteses nas duas pernas, tentou intervir e foi jogado pelo policial, que após perceber que sua pistola havia caído no chão, pegou-a e apontou para o rosto do paratleta.

