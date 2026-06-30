Parreira respira sem aparelhos, mas segue internado na UTI no Rio

247 - O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira apresentou melhora no quadro de saúde e voltou a respirar sem auxílio de ventilação mecânica nesta terça-feira (30), mas permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, Parreira está lúcido, desperto e em estado estável. O ex-treinador utiliza apenas suporte de oxigênio e segue sob monitoramento intensivo, sem previsão de alta da UTI.

Parreira, de 83 anos, está internado desde 16 de junho para tratar uma inflamação pulmonar. No sábado (27), houve piora no quadro clínico, e ele precisou ser sedado e submetido à ventilação mecânica.

Ainda no sábado (27), o ex-técnico passou por uma cauterização para conter um sangramento nasal. De acordo com o hospital, ele respondeu bem ao procedimento, e a evolução posterior foi considerada favorável pela equipe médica.

O acompanhamento de Parreira é feito pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna, além de uma equipe assistencial e multidisciplinar do Hospital Samaritano Barra.

Campeão mundial em 1994, Carlos Alberto Parreira comandou a Seleção Brasileira na conquista do tetracampeonato nos Estados Unidos. Ele também teve outras passagens pela equipe nacional e construiu uma das trajetórias mais reconhecidas do futebol brasileiro.