Partida de futsal no Tocantins termina com voadora chocante (vídeo)

Metrópoles - Uma partida de futsal no interior do Tocantins terminou com cenas de violência impressionantes. Na ocasião, Nova Olinda e Atlético Santo Antônio se enfrentavam pelo Campeonato Municipal de Futsal, no Ginásio Municipal Getúlio Rabelo, na cidade de Colinas de Tocantins. Um jogador sem camisa acertou um soco em outro atleta e saiu de quadra, quando estava de costas, acabou golpeado por uma voadora.

O portal Uol entrou em contato com a prefeitura da cidade, localizada há 276 quilômetros da capital Palmas. Em nota, a prefeitura de Colinas do Tocantins revelou que os envolvidos na confusão foram excluídos da competição e que a briga está sendo investigada pelas autoridades.Confira a nota da prefeitura na íntegra.

“A Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins, através da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, questionada sobre as agressões físicas ocorridas em uma partida do Campeonato Municipal de Futsal, no Ginásio Municipal Getúlio Rabelo, na terça-feira, 22, e publicadas nas redes sociais, esclarece que: a ocorrência já foi devidamente registrada e segue sendo investigada pelas autoridades competentes, os atletas envolvidos já foram identificados e serão punidos com a exclusão da competição. A Administração Pública Municipal, representada pelo prefeito Josemar Carlos Casarin – Dr. Ksarin, repudia qualquer ato de violência, tendo em vista que sempre concentrou todos os esforços, a fim de manter a paz e a segurança sempre em primeiro lugar”.

